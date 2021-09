A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) identificou 4 suspeitos de roubar casa de um casal de idosos, de 82 e 78 anos, na região de Amarelos, em Guarapari. 2 já foram presos e outros 2 permanecem foragidos.

O crime. Na noite do dia 30 de abril de 2021, os criminosos agiram de forma agressiva, arrombaram a porta da residência e derrubaram uma das vítimas. Mantiveram as vítimas reféns por cerca de três horas e as ameaçaram com uma arma de fogo e um facão. Levaram diversos objetos, dentre eles uma serra elétrica e duas armas, que ainda não foram recuperadas.

Segundo a Polícia Civil, eles planejaram o roubo antecipadamente. Imagens de câmera de segurança registraram os suspeitos dentro de um carro rondando a casa no dia do roubo. A motivação do crime foi interesse financeiro. O delegado Guilherme Eugênio relatou que os criminosos acreditavam que as vítimas tivessem um dinheiro guardado, proveniente do comércio de palmitos.