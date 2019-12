Na tarde desta quinta-feira (19), os policiais militares do 10º Batalhão realizaram a entrega de presentes de natal aos Idosos do Lar Cantinho da Dinda, em Condados, Guarapari.

O décimo batalhão abraçou a campanha “Adote um idoso”, na qual cada um fez sugestões de presente, e devido às generosas contribuições, todos foram atendidos. Eles receberam ainda doação de fraldas geriátricas, material muito utilizado no asilo, considerando que alguns dos idosos são acamados.

Foram agraciados ainda com bombons, panetone, entre outros quitutes. “É com imensa alegria que recebemos as doações, os idosos ficam agradecidos com o carinho e atenção que mais uma vez a PM de Guarapari nos oferta”, afirmou a Enfermeira Chefe do Lar, Paloma Venturin.