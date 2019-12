O município de Itapemirim recebeu, nesta quarta-feira (18), o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, e o superintendente do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, Aureliano Costa, que visitaram o sul do Espírito Santo.

Seif parabenizou o prefeito Thiago Peçanha Lopes e se comprometeu em estreitar laços entre o município e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para parcerias, uma vez que o pescado do município representa 15% da produção nacional.

Acompanhado de uma comitiva, Jorge Seif visitou o terminal pesqueiro de Itaipava e destacou a excelência dos procedimentos da Atum do Brasil, considerando-a referência no mercado nacional e internacional de pescados. Quem também se fez presente foi Marcelo Fanttini Polese, diretor geral do IFES de Piúma.

Itaipava. De acordo com o secretário municipal de Aquicultura e Pesca, José Arthur Marquiole, o terminal pesqueiro de Itapemirim, localizado na praia de Itaipava, encontra-se em fase de instalação, mas já acontecem atividades de pesca e construção artesanal de barcos. “O terminal pesqueiro é composto de estruturas de píer de acostagem das embarcações, píer de apoio, área técnica, fábrica de barcos e portaria, ou seja, toda estrutura necessária para atendimento às atividades rotineiras do setor pesqueiro fundamentais para o funcionamento da pesca”.

Marquiole destaca ainda que o terminal pesqueiro está sendo construído com fluxograma especializado para recepção, lavagem, seleção, inspeção sanitária e comercialização do pescado, apoio aos pescadores em mar e em terra, assim como, logística para distribuição da produção.

O porto de Itaipava conta atualmente com 341 embarcações e 2300 pescadores cadastrados no Programa Estatística Pesqueira de Itapemirim, mas segundo o diretor de Licenciamento e Controle Ambiental, Nansson de Freitas Marvila, dados da Capitania dos Portos informam haver 650 embarcações de grande e médio portes registradas no município, bem como, aproximadamente 4100 pescadores e marisqueiras.

Somente nos meses de janeiro a outubro de 2019, a produção pesqueira de Itapemirim alcançou a marca de 1.375.175 quilos. Em 2018 foram produzidos dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e seis quilos, figurando entre os maiores volumes de pescado registrado por um único município no Brasil e o maior volume registrado por um único município do estado.