Nesta quarta-feira (07), a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar realizou na Vila Olímpica, em Anchieta, o “1º Natal Feliz”, em parceria com a Prefeitura Municipal de Anchieta e um grupo de empresários locais.

Durante o evento, crianças matriculadas na rede municipal, em bairros mais vulneráveis do município, puderam participar de um dia repleto de brincadeiras, brindes e lanches, além da ilustre presença do Papai Noel, que animou a festa.

O “1º Natal Feliz” contou com a participação de 1200 crianças que foram divididas em dois turnos. O evento foi fruto de uma proposta da Polícia Militar à Prefeitura Municipal de Anchieta, que prontamente se disponibilizou a contribuir para o sucesso da festa.

O ápice do evento foi a chegada do Papai Noel, a bordo da viatura da Policia Militar, que distribuiu presentes para todas as crianças. Um momento para ficar na memória de todos que ali estavam.

O comandante da 10ª Cia Ind, major Walter Francisco de Araújo enalteceu a importância da interação entre a Polícia Militar e a sociedade: “o objetivo é criar uma aproximação com as crianças que normalmente só percebem os policiais militares no atendimento de ocorrências e não em ações regressivas. A mudança nessa percepção gera uma nova visão nessas crianças na qual o Policial Militar é protetor e amigo. Além, é claro, de proporcionar um momento agradável e feliz para eles”, frisou.