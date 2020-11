Policiais Militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante indivíduos que roubaram padaria no bairro Praia do Morro.

Na tarde de quinta-feira (19), por volta das 12h, policiais militares do 10ºBPM abordaram, na estrada que liga o bairro Jabaraí a BR101, dois indivíduos, em uma motocicleta, que roubaram uma padaria no bairro Praia do Morro. Sendo encontrada de posse do carona uma mochila contendo vários objetos pertencentes à padaria assaltada, R$ 853,90, uma aliança dourada e uma arma de fogo revólver cal.38 e 23 munições do mesmo calibre. Após verificarem via CIODES a placa da motocicleta Honda NXR 160 Bros de cor preta, foi contatada a restrição de furto/roubo. (imagem 1).

Por volta das 13h, durante patrulhamento preventivo na orla da Praia do Morro, policiais militares avistaram um indivíduo, de 38 anos, da qual já era de conhecimento da guarnição que constava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado foi verificado a autenticidade do mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES por roubo.

Na sexta-feira (20), por volta das 08h, militares em patrulhamento preventivo no bairro Ipiranga avistaram um indivíduo em fuga e pulando o muro de um terreno baldio. A guarnição localizou e abordou o indivíduo que estava em posse de uma faca pequena e localizou o aparelho de som furtado da vítima que acompanhou a ação.

Por volta das 20h, durante patrulhamento no bairro Aeroporto, próximo à praça, policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e um deles estava recebendo um pequeno objeto do outro. Realizada a abordagem com o 1º foi localizado um pino de cocaína e com o 2º foi localizado seis pinos de cocaína e R$35,00 em notas trocadas.

No sábado (21), por volta das 16h, durante patrulhamento preventivo no bairro Kubitscheck, policiais militares avistaram um individuo em um veículo no qual recebeu algo de outro indivíduo e saiu do local.

Foi feito o acompanhamento e em seguida a abordagem ao veículo e localizaram três pedras de crack e R$10,00. O abordado informou que é usuário e que estaria no local comprando entorpecentes. A guarnição prosseguiu ao local para abordar o outro indivíduo, que empreendeu fuga ao avistar a guarnição e entrou em residências alheias.

Os policiais conseguiram alcançar o indivíduo em fuga, realizaram a abordagem e foi localizada R$62,00. Os detidos foram conduzidos para a delegacia local juntamente com materiais e veículo recuperado, a arma de fogo e os entorpecentes apreendidos.