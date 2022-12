Na última semana Policiais Militares do 10º Batalhão apoiaram a entrega das doações arrecadadas na Campanha Adote um Idoso. O 10º Batalhão abraçou a Campanha, que vigorou durante todo mês de dezembro, arrecadando fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis.

Cerca de 60 famílias carentes do município de Guarapari foram beneficiadas com cestas básicas. Foram distribuídos ainda presentes para as crianças, fruto de doações. As fraldas geriátricas foram entregues no Asilo Cantinho da Dinda, localizado no bairro Condados e no Recanto da Vovó, em Cachoeirinha.

Cerca de 69 idosos foram agraciados com as doações e singelas lembranças, que alegraram os idosos na véspera do Natal. A parceria com a ABAI – Associação Beneficente Adote um Idoso vem dando certo há 10 anos, afirma o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão da PM.

“Somos gratos por poder participar de ações como esta, que promove a solidariedade entre a comunidade local. Estamos sempre disponíveis para auxiliar iniciativas assim”, finalizou o comandante. Jailza Rodrigues, idealizadora do projeto, agradeceu o apoio da Polícia Militar em Guarapari “ Nosso muito obrigada, sem o apoio de vocês não seria possível concluir essa missão de levar o bem”.