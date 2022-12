Um homem que praticou um crime de vandalismo, um incendiário ainda não identificado, está sendo procurado pela polícia civil de Guarapari. Ele provocou um incêndio que atingiu um carro que estava estacionado na Avenida Praiana, na Praia do Morro.

Tudo aconteceu na madrugada de natal. Câmeras de monitoramento da região registraram o homem passando várias vezes pelo local de bicicleta. Ele estava de camisa de frio e boné.

Depois de circular algumas vezes pela rua, ele joga alguma coisa próximo ao carro que entra em combustão imediata. O fogo provocado atinge o carro. Logo após o crime, ele foge de bicicleta.

Polícia investiga. A dona do carro já fez um boletim de ocorrência e a polícia civil está reunindo informações para identificar o criminoso e os motivos que teriam levado ele a praticar esse ato de vandalismo. “Não temos ideia do que aconteceu. Não temos problemas com ninguém. Nada. Fomos até a polícia para que eles possam identificar e saber porque essa pessoa fez isso”, disse uma parente da proprietária do veículo ao portal 27.

Disque-denúncia. Eles pedem que se alguém tiver informações, sobre quem seria esse incendiário, avisar a polícia através do disque-denúncia, pelo telefone 181. Veja o vídeo do crime abaixo.