Com o objetivo de dar celeridade aos processos de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança de categoria, atualização e reciclagem, que estão com uma demanda reprimida em razão da pandemia da Covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realiza, neste sábado (26), mais um mutirão de provas teóricas, práticas e coleta de biometria na Grande Vitória.

“Estamos comprometidos com os usuários dos serviços do Órgão. Por isso, fizemos o primeiro mutirão no último sábado e abrimos vagas para o segundo, que acontecerá neste sábado, dia 26. A novidade é que incluímos também os exames práticos de direção veicular. Ao todo, serão 596 provas realizadas em um único dia, respeitando todas as medidas de segurança sanitária de prevenção à Covid-19”, ressaltou o diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Para agendamento com vistas ao próximo mutirão, foram disponibilizadas pelo Detran|ES 176 vagas para o exame teórico e 420 para os exames práticos, sendo 132 para a categoria A, 108 para a categoria B, 120 para a D e 60 vagas para a categoria E –, todas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Primeiro mutirão

As ações do primeiro mutirão de provas teóricas e coleta de biometria aconteceram, no último sábado (19), nas Ciretrans da Serra, Serra Sede, Vitória, Vila Velha e, também, no Faça Fácil, em Cariacica. Um total de 176 pessoas fizeram a prova, nos quatro horários disponibilizados, entre 9h e 13h. Outras 256 fizeram a coleta da biometria.

Para a sócia proprietária da Rede de Centro de Formação de Condutores (CFC) KM, Kristielly de Sousa Patrocinio Ramos, a proposta do mutirão, por iniciativa do Detran, vem ao encontro das demandas atuais. “Em função das restrições de convívio devido à pandemia, a dinâmica das provas foi drasticamente alterada e o processo tornou-se moroso. O Detran, com essa iniciativa, demonstra sensibilidade social e responsabilidade para com os cidadãos”, salientou Kristielly Ramos.

Segundo a empresária Eliane Ramos, que fez o exame de reciclagem na Ciretran de Vitória, o mutirão a surpreendeu, pois pensava que a marcação da prova demoraria. “Achei o serviço bem eficiente, dentro do horário, sem aglomeração”, disse. Da mesma forma, o professor Vinicius Modolo Gagno, que coletou biometria para renovar a CNH, também aprovou a iniciativa do Detran|ES. “Mesmo com a prorrogação dos prazos, o serviço de renovação está sendo prestado pelo Detran. Consegui realizá-lo no mutirão, o que me permitiu dar andamento ao processo de habilitação”, contou Gagno.

Agendamento

Para o atendimento no mutirão, é necessário fazer o agendamento para cada um dos serviços disponibilizados.

Biometria – Acessar o site www.agendamento.es.gov.br, selecionar a opção DETRAN|ES – HABILITAÇÃO, e escolher uma das unidades que participam do mutirão. São elas: Ciretran de Vitória, Ciretran da Serra, Ciretran da Serra Sede e Ciretran de Vila Velha. Para o agendamento na unidade do Faça Fácil, é preciso acessar o site https://facafacil.es.gov.br/.

Exame teórico – O cidadão que precisar marcar a prova teórica, deverá acessar o site do Detran|ES, www.detran.es.gov.br, clicar no banner de SERVIÇOS DIGITAIS DE HABILITAÇÃO e selecionar a opção AGENDAMENTO ONLINE DE EXAMES TEÓRICOS.

Exame prático de direção veicular – A marcação da prova prática só pode ser feita pelo Centro de Formação do Condutor (CFC) em que o aluno estiver matriculado.