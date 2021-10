O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, falou ontem (25) durante evento de assinatura da ordem de serviço para obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, que está de namoro político com o governador Renato Casagrande (PSB).

O governo fará um investimento é de R$ 67 milhões nas obras que serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). “Eu vi uma notinha ontem na Tribuna (jornal) que fala sobre namoro, noivado e casamento. Então nós estamos no namoro. A verdade é essa.”, disse o prefeito para aplauso dos presentes.

O prefeito prosseguiu: “Eu quero dizer ao senhor uma coisa. O que for bom para o Estado, o que for bom para Guarapari, eu estou dentro”, disse.

Apoio. Essa fala é um movimento político importante, pois leva o prefeito de Guarapari para a base de apoio do governador, junto com o ex-senador Ricardo Ferraço, que esteve presente e também vai apoiar o governador para as eleições do ano que vem.

Da família Ferraço, só falta o apoio do pai, o deputado Theodorico Ferraço. Segundo os bastidores políticos, essa missão ficou a cargo do prefeito Edson, que tem no deputado um pai político e tenta levar Ferração para o grupo de apoio de Renato Casagrande.