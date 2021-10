O relatório final da CPI da Pandemia propôs que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja afastado de todas as suas redes sociais para a “proteção da população brasileira”. O encaminhamento foi reforçado após a fala do presidente em uma live na última quinta-feira (21), em que associou de forma mentirosa a vacina contra a Covid-19 à Aids.

A informação, que foi refutada pelas principais entidades médicas do Brasil, fez com que a transmissão fosse excluída pelo Instagram e pelo Facebook. A Advocacia-Geral do Senado deverá propor o afastamento do presidente às plataformas. A justificativa apontada é a garantia da ordem pública para a proteção da população brasileira.

O relatório, que possui um capítulo dedicado exclusivamente às fake news durante a pandemia do coronavírus, traz evidências da omissão do governo federal na conscientização da população sobre a pandemia, da participação efetiva do presidente, seus filhos e primeiro escalão do governo na criação e disseminação de informações falsas, do uso da estrutura governamental para promover essas declarações e do suporte a blogueiros que propagam notícias e informações falsas sobre covid-19.