Durante a cerimônia de ordem de serviço para a construção da nova Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, a edificação da Feira do Agricultor de Muquiçaba e do Campo Society para o complexo esportivo, realizada ontem (19) em Guarapari, o prefeito Edson Magalhães anunciou que revelará seus pré-candidatos a prefeito e vice na próxima segunda-feira (25).

Prefeito e vice. Em entrevista à imprensa, o prefeito afirmou que faltam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial. “Hoje fechamos com dois partidos, amanhã (hoje), fecharemos com o terceiro partido. Estamos definindo onde a candidata a vice-prefeita será posicionada; o candidato a prefeito já temos uma ideia, mas precisamos finalizar a filiação e acertar uma agenda com os presidentes estaduais desses partidos. Tudo está sendo combinado e preparado para fazermos o anúncio até no máximo terça-feira, mas acredito que farei isso na segunda-feira”, concluiu.

Vice-prefeita. Um dos possíveis nomes fortemente mencionados nos bastidores para vice-prefeita é o da secretária de educação, Tamili Mardegan. Ele vem tendo uma boa exposição política nas últimas semanas. Após o evento, ela teve uma conversa reservada com o prefeito, sugerindo que as negociações possam estar avançadas nesse sentido.

Empresário. O pré-candidato a prefeito de Edson ainda é um mistério. Ninguém sabe quem seria. Uma das especulações é que seria um empresário. Nas últimas semanas, os bastidores políticos estavam agitados com o possível anúncio do prefeito, que estaria próximo de divulgar os nomes que irão compor a chapa majoritária. Foram vários dias de especulações.

Outros nomes. Até o momento, os nomes na disputa são os seguintes: Rodrigo Borges, Zé Preto, Wendel Lima e Gedson/Ted, além de um possível nome da esquerda que ainda não foi definido. O anúncio agendado para a próxima segunda-feira promete esclarecer as especulações e definir o panorama político da cidade.