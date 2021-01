Com a decisão expedida pelo juiz eleitoral Jorge Orrevan Vaccari Filho, o prefeito Robertino Batista da Silva e o vice-prefeito José Amintas Pinheiro Machado, tiveram os diplomas eleitorais cassados e, caso não consigam recorrer com sucesso da decisão, perderão os mandatos.

A decisão foi baseada no pedido do Ministério Público Eleitoral, que pedia a cassação do mandato do prefeito e do vice, por provável crime, usando dinheiro público para investir em publicidade para a imagem do próprio prefeito, e não do órgão da Prefeitura.

Durante o ano eleitoral, a verba para comunicação e publicidade institucional aumentou em 700% desde o primeiro ano do mandato, em 2017, sendo cerca de R$100 mil no primeiro ano de governo e R$800 mil no último, quando foram realizadas as eleições.

O Ministério Público ainda deu alguns exemplos do suposto crime cometido, mostrando as manchetes de veículos de imprensa que recebiam verba publicitária institucional da Prefeitura de Marataízes. Veja abaixo.

PREFEITO TININHO DESTINA REPASSE DE R$ 3 MILHÕES PARA FUNCIONAMENTO DA UTI DO HOSPITAL EVANGÉLICO LITORAL SUL;

Prefeito visita Mercado do Peixe da Barra do Itapemirim;

Tininho Batista visita reforma e ampliação do Caic da Barra;

Obras não param nem no feriado em Marataízes – […] Com pandemia e tudo, o prefeito Tininho Batista está transformando Marataízes para muito melhor;

Nota de Repudio – FAKE NEWS também CONTAMINA – […] Dessa forma, desde 23/03/2020, todo o corpo responsável da PMM, a começar pelo Prefeito Tininho Batista e o Secretário de Saúde Eraldo Duarte, estão debruçados incansavelmente para proteger a população marataizense da pandemia;

EM MOMENTO ALGUM PREFEITO TININHO BATISTA CULPOU PRODUTORES DE ABACAXI PELA CHEGADA DA PANDEMIA A MARATAÍZES.

O juiz acatou em partes o pedido do Ministério Público Eleitoral, determinando que tanto prefeito quanto vice tenham o diploma eleitoral cassado, que o prefeito pague cerca de R$72 mil e que ele tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos, porém conservando os do vice, por entender que ele não teve participação direta nos supostos crimes.