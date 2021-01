A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), e foi tomada de forma alinhada com as secretarias municipais de educação do estado. Nas escolas de âmbito estadual, as aulas já irão recomeçar na próxima quinta-feira (04).

Em reunião na manhã desta quinta-feira (28), o secretário estadual de educação, Vitor de Angelo, juntamente de outros setores ligados à educação pública, garantiram que as aulas irão retornar até o dia 1º de março, porém com os governos municipais podendo escolher a data exata de retorno.

“A Sedu, em comum acordo com os municípios, alinhou essas medidas. Ficou acordado que entre 03 de fevereiro e 01 de março todas as escolas da Rede Pública voltarão com as atividades, seja no modelo presencial/híbrido ou remoto. As redes terão a liberdade de decidir como será esse retorno”, disse o secretário.

As aulas irão recomeçar seguindo os protocolos de segurança estaduais, afirmou a Sedu, com os municípios, baseando-se no mapa de risco, definindo as medidas, como a alternância de alunos em determinados dias, o sistema híbrido, com formas online e presencial e com o distanciamento social definido pelas escolas.

“A decisão consensual entre as redes foi de que é muito importante voltar às aulas, cada um seguindo o seu modelo, respeitando os protocolos de saúde e as orientações que o Mapa de Risco nos dá”, finalizou o secretário Vitor de Angelo.

Porém, é válido ressaltar que, para os estudantes da rede estadual de ensino, os pais poderão escolher se irão ou não enviar os filhos para terem aulas presenciais.