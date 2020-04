O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, deve prorrogar a suspensão das aulas nas escolas até o fim de maio, devido ao avanço da Covid-19 em Guarapari. Até o momento foram confirmados 1 óbito, 33 casos da enfermidade no município e 118 outros casos permanecem sob investigação.

“Provavelmente vamos ter uma postergação desse prazo por mais 30 dias de volta as aulas. Em São Paulo, já estão prevendo que as aulas só voltarão a partir de julho”, afirmou o prefeito. “Estamos aguardando o Governo Federal e o próprio Ministério da Educação sobre como que irão fazer sobre o ano letivo, porque é importante que o MEC faça esse acordo com O Estado e com os municípios”, concluiu Edson, em entrevista à uma TV local.

Praias. O prefeito esclareceu que o decreto que proíbe a circulação de pessoas em praias será mantido. A exceção seria de 5h às 11h, para caminhadas matinais.

Festas. Após inúmeras denúncias dos moradores de Guarapari acerca de som alto e festas diante da pandemia, o prefeito ressaltou que “você convidar amigo pra poder participar de festa sem saber se o amigo ‘tá’ assintomático e sem saber se ele ‘tá’ contaminado, isso é de uma burrice muito grande, pelo amor de Deus. Vamos ter essa compreensão e vamos pensar no outro”, disse.

Sem casos na saúde. O prefeito disse que nenhum profissional da saúde tenha pegado o Coronavírus. “Felizmente não tivemos um caso de que um profissional da saúde tenha sido infectado. Isso é uma coisa muito importante, para que mantenhamos nossos serviços em dia. Não temos testes para todo mundo, os testes que vieram foram somente para profissionais da saúde”, explicou.

Alerta. Ainda durante a entrevista para essa TV local, o prefeito fez um alerta. “Quero fazer um apelo à população de Guarapari em especial às pessoas que ainda não entenderam nossa mensagem, que não estão preocupadas com a Covid-19. Gente, isso é um negócio extremamente perigoso, os nossos casos em Guarapari aumentaram. É importante que você faça o seu papel, a sua parte. Então, por favor, você que não está usando máscara, passe a usar máscara para ir ao comércio. Saia de casa somente para fazer serviços essenciais”, finalizou.