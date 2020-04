Atualmente, a pandemia do Coronavírus tem feito cada vez mais vítimas da doença. O Brasil apresenta 79.685 casos até o fechamento desta edição, contando com 34.132 recuperados e 5.513 mortes em todo o território nacional.

Taxa de contágio. Dentre os 48 países analisados pelo Imperial College of London, o Brasil apresentou a maior taxa de contágio. De acordo com a instituição isso quer dizer que cada pessoa contaminada pelo coronavírus no país contamina quase três pessoas: a cada 10, 28 são infectadas.

Espírito Santo. São 2.538 contaminados com o vírus em território capixaba, de acordo com o Governo do Estado. Em panorama emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 819 pacientes foram considerados curados e 84 pessoas faleceram da nova enfermidade. A taxa de letalidade no Espírito Santo, até o momento, é de 3,31%.

Guarapari. Em nota emitida pela Prefeitura Municipal de Guarapari, a cidade já possui 33 contaminados pela Covid-19. Destes, 12 são considerados curados e 1 paciente faleceu. A maioria dos pacientes acometidos pela doença são maiores de 50 anos.