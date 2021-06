Em vídeo e informações divulgadas ontem (15), a prefeitura de Guarapari comunicou que o Ministério da Saúde teria confirmado que vai encaminhar o restante do dinheiro, ou seja, R$ 10,6 milhões de reais que restam para a conclusão do Hospital Cidade Saúde.

Assessor. Ainda segundo a prefeitura, essa confirmação veio de Carlos Henrique Menezes Sobral, que de acordo com a prefeitura, é assessor especial do Ministério, através de videoconferência com o prefeito Edson Magalhães (DEM), a deputada federal Norma Ayub (DEM) e o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM).

Pronta em dezembro. No vídeo cuidadosamente editado e divulgado pela assessoria da prefeitura, durante a videoconferência, o prefeito apresenta uma foto do hospital e diz que a obra está com 60% de andamento e que a intenção é inaugurar em dezembro. O prefeito reafirmou no vídeo que a prefeitura só recebeu até agora R$ 8 milhões e 260 mil reais e pede ajuda ao assessor para liberação de mais dinheiro, ou mais especificamente, R$ 1.780.000,00 (Um milhão setecentos e oitenta mil).

“Nossa intenção é nós inaugurarmos este hospital até o final do ano. Esse hospital era para ter sido inaugurado agora em março. Mas devido à demora do orçamento (federal) não foi possível”, disse o prefeito no vídeo.

R$ 950 mil. Sem aparecer na imagem completamente, se ouve uma voz, que seria o assessor dizendo: “Eu vou fazer o seguinte. Eu te garanto que o que estiver apto para pagar, nós vamos pagar o mais rápido possível”, disse o assessor, explicando ainda que fez um levantamento e está liberado até o momento para a prefeitura, pouco mais de R$ 950 mil reais (R$ 953.440,00), que afirmou que vai mandar pagar.

No vídeo que foi enviado pela prefeitura, não há em nenhum momento, a garantia do assessor que serão mandados os R$ 10,6 milhões de reais que faltam para a obra.

Novas medições e pagamentos. O assessor ainda pediu que o prefeito procure a Caixa Econômica e faça uma sondagem para atualizar o sistema e mostrar as medições da obra do hospital que já estão corretas, podendo assim receber mais recursos, pois a Caixa só paga mediante a comprovação do andamento das obras.

Valores. Segundo a prefeitura, o valor total da obra é de R$23.824462,64 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Desse quantitativo, o repasse do Governo Federal deve ser de R$18.880.000,00 (dezoito milhões oitocentos e oitenta mil reais), mas até o momento, segundo a prefeitura, só repassou R$ 8.260.00,00 (oito milhões, duzentos e sessenta mil reais).

Vídeo. Confira o vídeo da reunião do prefeito com o assessor e os deputados produzido e enviado pela prefeitura.