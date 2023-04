A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, um caminhão carregado com mais de 2 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga de cigarro estava no baú de um caminhão VW/9.150 E Delivery, com placas de Guiricema/MG, atrás de uma carga de calçados.

A PRF abordou o veículo em fiscalização de rotina. Ao ser verificado o documento fiscal e comparado com o conteúdo dentro do baú, os agentes perceberam uma quantidade maior de carga do que aquela que constava na nota. Ao verificar os conteúdos descobriram a carga de cigarro escondida.

O condutor, um homem de 38 anos, morador de Barra Mansa, no RJ, informou que pegou a carga em Belo Horizonte em um posto de combustível, para entregar em Vila Velha. Disse que receberia R$ 10.000,00 pelo transporte, mas não informou quem o contratou e quem receberia a encomenda.

O homem foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e a mercadoria à Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES