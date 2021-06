O feriado prolongado de Corpus Christi que ocorreu entre os dias 03 a 06 de junho, foi marcado por muitas apreensões em Guarapari. A Polícia Militar da cidade se reuniu em diferentes operações, resultando na apreensão de drogas, armas e munições.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira. Foram 255 pedras de crack, 152 pinos de cocaína, buchas de maconha, um revólver calibre 38, 17 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 32, nove munições do mesmo calibre.

Além do material, quatro pessoas com mandado de prisão foram detidas, e duas motocicletas com restrição de furto/roubo foram recuperadas pela polícia militar. Para o tenente coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão da PM em Guarapari, as operações garantem uma cidade melhor para o morador e o turista.

“É uma grande satisfação, saber que nossos policiais estão sempre empenhados em fazer da nossa cidade um lugar cada vez melhor”, afirmou o comandante.