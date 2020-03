O combate ao Coronavírus continua em Guarapari continua. A prefeitura segue tomando suas ações, após perceber a gravidade a situação. A secretária de turismo da cidade, Letícia Regina divulgou vídeo onde afirma que é para as pessoas não virem para Guarapari e que novas proibições serão feitas pela prefeitura.

“Não venham neste momento”. De acordo com ela, um novo decreto será publicado na segunda-feira (23). “Um novo decreto, de novas medidas preventivas, para que nós possamos continuar com Guarapari sem nenhum caso confirmado. Estamos fazendo um apelo a todos os nossos moradores, para que possamos sensibilizar as pessoas que desejam vir para Guarapari, que não venham neste momento”, disse ela.

Ela disse que o novo decreto irá trabalhar de forma mais incisiva, o isolamento social. “É necessário fazer o isolamento social e nós queremos contar com a colaboração de todos. Com esse decreto, nós vamos fechar, momentaneamente, pelo prazo de 30 dias inicialmente, todos os atrativos e equipamentos turísticos das orlas de nossas praias”, explicou.

Ambulantes. Segundo a secretária, serão suspensos os serviços de escunas, de trenzinhos, quadrículos e os quiosques da orla das praias. “Todos os quiosques estarão fechados. Em nenhuma praia específica esta autorizado que os quiosques funcionem. Contamos com todos os proprietários que possam ter essa conscientização. Pedimos que os vendedores ambulantes estejam suspensos com todas as suas atividades ”, disse.

A secretária diz que caso haja alguma insistência outras medias mais enérgicas serão tomadas.