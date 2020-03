Os números de casos confirmados de coronavírus têm aumentado rapidamente no mundo e no Brasil. No território nacional, são quase mil casos e 11 mortes. E uma das ações consideradas fundamentais para conter a transmissão é o isolamento social, ou a quarentena.

Apesar dos apelos de governos e de autoridades, muitas pessoas ainda seguem nas ruas ou circulando nas cidades. Infelizmente a doença não tem cura, e de acordo com o médico Dr. Rogério Zanon, a única coisa a se fazer neste momento, é ficar em casa, para que o vírus não continue circulando.