O Ministério da Educação (MEC), durante reunião de seus representantes com a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) nesta sexta, 11, afirmou que vai autorizar a construção de um novo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) no município de Presidente Kennedy.

Trata-se do campus Litoral Sul – microrregião capixaba que envolve outras sete cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim e Marataízes. O reitor do Ifes, Jadir Pela, também participou do encontro remoto.

Mesmo em meio à pandemia e diante da dificuldade financeira do país, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos, ressaltou à senadora que o projeto do Ifes em Presidente Kennedy é relevante e contém argumentos convincentes para sua viabilização – fatores como estrutura, possibilidade de doação de terreno e importância para a cadeia produtiva local.

Dessa forma, Venceslau ressaltou que o MEC vai assinar, nas próximas semanas, documento oficial para indicar a autorização do campus e que enviará à senadora e ao reitor. Disse também que a autorização oficial para a construção do Instituto deve sair este ano.

“Vou fazer esse documento nas próximas semanas, dizendo que este caso (de Presidente Kennedy) é diferente de outros 90 que a gente recebeu (e eram inviáveis), que o caminho para a autorização é este e há condições de prosseguir dessa forma. A partir disso, nós vamos trabalhar para que este ano consigamos autorizar o campus”, afirmou.

Após insistir durante toda a reunião por mais agilidade na condução do processo, a senadora Rose recebeu a seguinte afirmação do secretário do MEC: “Senadora, a senhora tem minha posição: de um talvez para um sim (autorizar o campus)”, garantiu.

Durante seus oito mandatos no Parlamento, Rose conseguiu recursos para a construção de diversos campi do Ifes e é a principal liderança no diálogo com o Governo Federal nesse pleito. Três anos atrás, inclusive, a senadora já havia começado a luta para conseguir o investimento para o de Presidente Kennedy.

A parlamentar agradeceu o apoio do MEC e, além e ter cobrado mais agilidade, reforçou o potencial para a construção do Instituto. “Existe o Porto Central, que tem envolvimento (desde 2014) do Porto de Roterdã, por exemplo. Há um contexto de desenvolvimento na região que torna imprescindível uma escola capacitando e formando mão de obra”, argumentou Rose.

O reitor do Ifes, Jadir Pela, agradeceu o apoio da senadora e do MEC, além de ter feito coro à Rose quanto à capacidade de desenvolvimento da região a partir do Porto Central. Quem também participou da reunião foi o diretor de desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do MEC, Kedson Raul de Souza Lima.