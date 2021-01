O homem, que não teve seu nome divulgado, é oriundo de Vila Velha e foi preso pela Polícia Militar, em flagrante, no último domingo (03) através de uma denúncia, enquanto tentava forçar a ignição de uma motocicleta.

Segundo a PM, um morador que estava nas proximidades viu enquanto o suspeito tentava forçar a ignição do veículo e chamou as autoridades que, com as características passadas, encontraram o homem andando de moto pelas proximidades.

Após localizarem o homem, os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram prender o suspeito, que confessou já ter roubado outras duas motos além da que estava tentando e que as levaria para o município de Vila Velha, onde seriam vendidas.

O homem foi contido e levado para a Delegacia de Plantão do município de Guarapari, onde foi ouvido pelo delegado para a conclusão dos ritos de fichamento e registro no sistema.