Na tarde do último domingo (03), banhistas na Praia de Peracanga, em Guarapari, se depararam com um acontecimento inusitado: uma botija de gás pegando fogo. Quem estava na praia registrou o momento. Ninguém ficou ferido.

Moradores da região contam que a botija de gás pertencia a uma ambulante, que a levava em um carrinho. A ambulante foi ajudada pelos próprios banhistas, que carregaram a botija de gás até o mar para conter as chamas. Quando a botija afundou e cessaram-se as chamas, o objeto foi removido do mar com sucesso. Assista:

Os banhistas também fizeram uma vaquinha no local para juntar aproximadamente R$ 100 reais, e auxiliar a ambulante a comprar uma nova botija de gás.

Prefeitura. Segundo o jornal A Tribuna, a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) afirmou que o uso de botijas de gás para tal atividade comercial é proibido. A utilização de botijas pelos ambulantes licenciados pode levar à perda da licença.