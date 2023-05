Um homem acusado de tentar matar uma adolescente de 14 anos foi preso no bairro Camata, em Pedro Canário, cidade localizada na região Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, na zona rural de Linhares. Na ocasião, o homem teria utilizado uma faca para golpear a vítima, que sofreu um ferimento na barriga e foi escalpelada. Segundo informações da polícia, Joel Rodrigues Mirante teria cometido o crime porque a vítima se recusava a namorar com ele.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o homem teria tentado atacar a adolescente por motivos libidinosos. “Ele vinha fazendo inserções à essa moça, mas como não teve respostas, ele partiu para o ápice da crueldade”, afirmou o delegado. O suspeito trabalhava e morava em uma fazenda na zona rural de Linhares, enquanto a vítima residia na mesma região. Após o crime, a adolescente foi socorrida pelo Samu e levada para um hospital, onde recebeu atendimento e conseguiu se recuperar das lesões sofridas.

Orgãos. Segundo informações da polícia, os cortes sofridos pela vítima na barriga eram tão profundos que era possível ver seus órgãos. Após o crime, o suspeito teria fugido pela mata e se dirigido a Pedro Canário. Ele foi preso durante uma operação realizada na última sexta-feira (28), que tinha como objetivo combater a criminalidade na cidade, que apresentava um índice elevado de homicídios desde o início do ano.