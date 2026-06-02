Vitória Capixaba: Robert Almeida vence três categorias e garante o hexa brasileiro de canoa havaiana

Enquanto o Brasil vive a expectativa pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2026, as águas do Espírito Santo já têm o seu próprio “hexa”: Robert Almeida garantiu o sexto título nacional de sua carreira ao dominar as competições da principal categoria individual da canoa havaiana.

Sul-mato-grossense de nascimento, Robert adotou Vitória como casa e base de treinos há quatro anos. Competindo “em casa”, na Curva da Jurema, ele confirmou o favoritismo no último domingo (31) ao vencer a categoria V1 Open no Campeonato Brasileiro, evento que ocorreu de forma integrada à abertura do Campeonato Estadual de Va’a. Com o resultado, o atleta do Team Mahina também assume a liderança isolada do ranking capixaba. Na disputa estadual da V1 Open, o pódio foi completado por Pedro Henrique Weichert (Maui Va’a) em segundo lugar, e Victor Meriguete (Mahina) na terceira posição.

Robert Almeida foi o grande nome do fim de semana, subindo ao topo do pódio em todas as provas que disputou:

Campeão V1 Open (6º título brasileiro)

Campeão OC2 Masculino, ao lado de Lelio Lacerda (5º título)

Campeão OC2 Mista, em parceria com Thassia Marques (2º título)

“Foi um excelente campeonato, consegui vencer todas as provas que disputei. Esses títulos são frutos de muito trabalho e dedicação diária ao esporte”, comemorou o hexacampeão. O canoísta agora se prepara para uma intensa temporada internacional. Em setembro, ele embarca para o Taiti para treinar com a equipe Huahine, visando as tradicionais e desafiadoras travessias do Moloka’i Hoe, no Havaí, e da Hawaiki Nui, considerada a prova de canas em equipe mais difícil do planeta.