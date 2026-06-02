Vitória Capixaba: Robert Almeida vence três categorias e garante o hexa brasileiro de canoa havaiana

Enquanto o Brasil vive a expectativa pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2026, as águas do Espírito Santo já têm o seu próprio “hexa”: Robert Almeida garantiu o sexto título nacional de sua carreira ao dominar as competições da principal categoria individual da canoa havaiana.
Sul-mato-grossense de nascimento, Robert adotou Vitória como casa e base de treinos há quatro anos. Competindo “em casa”, na Curva da Jurema, ele confirmou o favoritismo no último domingo (31) ao vencer a categoria V1 Open no Campeonato Brasileiro, evento que ocorreu de forma integrada à abertura do Campeonato Estadual de Va’a. Com o resultado, o atleta do Team Mahina também assume a liderança isolada do ranking capixaba. Na disputa estadual da V1 Open, o pódio foi completado por Pedro Henrique Weichert (Maui Va’a) em segundo lugar, e Victor Meriguete (Mahina) na terceira posição.
Robert Almeida foi o grande nome do fim de semana, subindo ao topo do pódio em todas as provas que disputou:
- Campeão V1 Open (6º título brasileiro)
- Campeão OC2 Masculino, ao lado de Lelio Lacerda (5º título)
- Campeão OC2 Mista, em parceria com Thassia Marques (2º título)
“Foi um excelente campeonato, consegui vencer todas as provas que disputei. Esses títulos são frutos de muito trabalho e dedicação diária ao esporte”, comemorou o hexacampeão. O canoísta agora se prepara para uma intensa temporada internacional. Em setembro, ele embarca para o Taiti para treinar com a equipe Huahine, visando as tradicionais e desafiadoras travessias do Moloka’i Hoe, no Havaí, e da Hawaiki Nui, considerada a prova de canas em equipe mais difícil do planeta.