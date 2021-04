Nas últimas semanas, muitos moradores da cidade reclamaram sobre a falta de médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, que está passando por uma pandemia e conta com apenas 2 médicos trabalhando no local, segundo as informações dadas na época. Para solucionar o problema, a Prefeitura está realizando um processo seletivo que irá contratar 27 médicos para esta área.

O processo seletivo irá contratar médicos clínicos gerais para trabalhar 12 ou 24 horas semanais, dependendo da escala, preferencialmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Os salários serão de R$1.250 à R$2.600, dependendo do plantão que for designado para o profissional.

Serão oferecidas as funções de Profissional em Área Médica/Médico Emergencista (Urgência e Emergência); Profissional em Área Médica/Ambulatrial; Profissional em Área Médica/Médico Ambulatorial; Profissional em Área Médica/Médico Regulador e Profissional em Área Médica/CCIH.

Os requisitos para ocupar os cargos são: Curso superior de Medicina, registro no respectivo Conselho Regional e titulação compatível com a especialidade e/ou área de atuação pleiteada, com experiência mínima de 3 meses (para a função de Profissional em Área Médica/CCIH não será necessário este tempo de experiência).

As inscrições devem ser feitas na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Adamastor Antônio da Silva, 28 – Muquiçaba, Guarapari – ES, 29215-240, no horário das 9h às 11h e das 13h às 16h entre os dias 4 e 7 de maio. A divulgação da classificação dos candidatos será no dia 11 de maio.

Confira o edital completo clicando aqui.