A prefeitura de Guarapari, divulgou agora a pouco que na manhã desta quinta-feira (29), o Prefeito Edson Magalhães (PSDB), visitou as obras do Hospital Cidade Saúde, acompanhado, pelo que se pode ver nas fotos de 12 dos 17 vereadores municipais.

Andamento das obras. Segundo a prefeitura, na ocasião eles puderam conferir de perto o andamento das obras e o processo de construção, além de obter informações sobre os repasses do Governo Federal que de acordo com a prefeitura, estão pendentes.

”Eu fiquei muito satisfeito com essa visita técnica, eu gostei do que vi e a obra está caminhando bem. Precisamos que este recurso federal chegue ao município, para a conclusão desse hospital que irá atender a população de Guarapari”, disse o vereador Denizart Luiz.

Novas Ambulâncias. Ainda de acordo com a prefeitura, após a visita ao Hospital Cidade Saúde, o Prefeito se reuniu com vereadores para dialogar sobre as demandas da cidade. Durante este momento, o prefeito apresentou duas novas ambulâncias adquiridas pelo município, para melhoria do atendimento em saúde de Guarapari.