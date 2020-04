Entre os dias 14 e 15 de abril, o Procon de Guarapari , órgão vinculado à Procuradoria Geral do Município, visitou 16 revendedoras de gás de cozinha GLP. Foi constatado que os valores da botija de gás de cozinha praticados à vista estão variando entre R$ 62,00 a R$70,00, para retirada na portaria, e de R$70,00 a R$75,00, para entrega.

O Procon orienta aos consumidores que pesquisem os preços no mercado antes da compra e que não estoquem o gás em casa, pois além dos riscos à saúde, a compra em excesso provoca o aumento de preços.

O consumidor deve ficar atento ainda a outras questões como: só adquirir o gás de revendedores autorizados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e recusar botijões amassados, danificados ou enferrujados. Deve ainda verificar o mês e ano de fabricação, que devem está legíveis.

Caso comprove, através de nota fiscal, que o preço do botija teve um aumento de preço excessivo em relação ao mês anterior, denuncie ao Procon Municipal, para que o órgão possa apurar. Sendo comprovado o aumento indevido, o estabelecimento será autuado. Abertura de reclamações podem ser feitas por telefone: 3261-5513 ou 3361-4929.

Os valores apontados na tabela se referem aos encontrados nos dias em que o levantamento foi realizado. Portanto, é possível que, no momento da compra, o consumidor possa se deparar com alteração, por conta de eventuais descontos, ofertas e promoções. Confira a tabela com a pesquisa: