Em matéria publicada pelo jornal ATribuna, a cidade da Grande Vitória que menos segue o isolamento social é Guarapari. De acordo com dados fornecidos por empresas de telefonia, Guarapari é a cidade da Grande Vitória que menos cumpre o protocolo de isolamento social durante os tempos de pandemia. Com percentual médio de 53% de pessoas nas ruas nesse período, os cidadãos de Guarapari andam pelas ruas sem respeitar as orientações dos especialistas na prevenção à Covid-19.

As estatísticas. O levantamento do percentua foi feito por meio de um sistema integrado às redes de telefonia. Esse sistema, de acordo com o jornal ATribuna, permite que o Governo Estadual rastreie os telefones celulares e monitore para “definir as políticas públicas durante a pandemia”. A tecnologia rastreia o celular do usuário, determinando o cumprimento (ou não) da quarentena se o aparelho estiver a mais de 200m de casa.

Grande Vitória. Na Grande Vitória, os municípios que menos cumprem o isolamento social são Guarapari, Vila Velha e Serra. Guarapari, ao contrário das demais cidades, tem apenas 4 casos confirmados, enquanto Vila Velha tem 216 pacientes com Covid-19 e Serra, 183.

Brasil. O Espírito Santo é o 11º estado do Brasil que menos respeita o protocolo de isolamento social, com cerca de 55,5% de pessoas nas ruas. O estado brasileiro que mais cumpre a recomendação dos especialistas é o Distrito Federal, com 44,5% de pessoas nas ruas. O que menos respeita é Tocantins, com cerca de 64,5% de população nas ruas neste período.