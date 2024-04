O Procon de Guarapari divulgou orientações para os consumidores sobre como aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Programa Desenrola Brasil, que foi prorrogado até 20 de maio, conforme a Medida Provisória 1211/24. Este programa tem como objetivo auxiliar cidadãos com nome negativado nos principais cadastros de inadimplentes, como SPC, SERASA, Boa Vista e Quod, a quitarem suas dívidas com descontos expressivos, chegando até 96%.

Requisitos. Para se beneficiar do programa, os consumidores precisam se enquadrar em certos critérios. É necessário ter uma renda de até 2 salários mínimos ou estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, as dívidas devem ter sido registradas nos cadastros de inadimplência entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, com valores de negativação de até R$ 20 mil.

Como negociar. Segundo Ewerton de Jesus Maximino, supervisor do Procon de Guarapari, as negociações podem ser realizadas de forma online, através do site oficial do Desenrola Brasil (desenrola.gov.br), ou de maneira presencial nas agências dos Correios. “É necessário ter uma conta Gov.br bronze, prata ou ouro para acessar a plataforma e verificar as ofertas de descontos e parcelamento disponíveis. As ofertas são atualizadas a cada 20 dias”, concluiu.