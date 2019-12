O Partido Progressista (PP) terá candidata a prefeita em Guarapari. A escolhida para esse desafio é a ex-secretária municipal, Maria Helena Netto. Ela foi oficializada como pré-candidata do Progressistas em uma reunião que aconteceu nesta terça feira (17).

O ato de filiação de Maria Helena ocorreu na sede estadual da sigla em Vitória. Para receber a nova filiada estavam presentes, além do Presidente Estadual, Ex-Deputado Federal e atual Secretário da SEDURB, Marcus Vicente; o Deputado Estadual Renzo Vasconcelos, de quem Maria é próxima, o Vice-Presidente Marcos Delmaestro, o Secretário-Geral Kauê Oliveira e o Tesoureiro do Partido Marcio Gonoring.

Candidaturas próprias. De acordo com a direção do partido, Maria Helena é pré-candidata à prefeitura de Guarapari, seguindo orientação do PP Nacional de ter candidaturas próprias em todos os municípios. Segundo Maria Helena, sua entrada na disputa é uma vontade de contribuir com a mudança.

“Eu tenho um desejo de fazer uma transformação em nossa cidade. Eu estava procurando um novo partido e fui recebida de braços abertos pelo nosso presidente estadual, pelo deputado e por todos os nossos colegas do partido. Eles vão me dar todo apoio e estou muito feliz”, disse ela.

Experiência. Maria Helena Netto tem 54 anos é pedagoga e professora concursada pelo município de Guarapari. Ela foi secretária de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Assistência social por 8 anos consecutivos em Guarapari.

Ela ressalta que tem a experiência necessária para o cargo. “Sou tecnicamente preparada, acumulei experiências e conhecimento na gestão pública tanto na saúde, educação e assistência. Sou uma mulher forte e com coragem para trabalhar, conhecimento para mudar. Eu não vivo da política, sou funcionária de carreira. Nós vamos disputar, é hora de fazer diferente”, diz.