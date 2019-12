O Centro Social Santa Mônica vai realizar uma semana de ações sociais no bairro Bela Vista em Guarapari. A programação começa no próximo dia 21 e segue até 28 de dezembro. As irmãs que estão organizando o evento, estão precisando de voluntários e algumas doações para realização do “Natal Consolação em saída”.

Segundo a coordenadora do evento, irmã Maria Angeles, ainda faltam voluntários para o dia da ação social, que acontece no domingo, 22/12 das 9h às 12h.

“No domingo vamos ter a ação social para os moradores do bairro, convidamos os dentistas e aqueles profissionais que trabalham com a higiene bucal (distribuição de flúor, entrega de escova de dentes) e aprendizado para escovar, para nos ajudar”, disse.

Há também espaço para voluntários que fazem corte de cabelo, recreadores infantis, e outros que puderem ajudar com ingredientes para o cachorro-quente, refrigerantes e sucos. Quem quiser doar pode entrar em contato pelo telefone: 27 98873-1399

No dia 21/12 todos estão convidados para a Cantata de Natal que será realizada pelas ruas do bairro.

Confira a programação do Natal da Consolação

Dia 21/12 Sábado 16h30 Cantata Natalina pelas ruas do bairro Bela Vista.

Dia 22/12 domingo 9h às 12h Ação Social (corte de cabelo, brincadeiras, higiene bucal)

16 h Cinema no Centro Social Santa Mônica.

Dia 23 Visitas Natalinas.

Dia 24 artesanatos natalinos das 14 horas no Centro Social Santa Mônica

Dia 25 visitas Feliz Natal à tarde

Dia 26 brincadeiras e historinhas de Natal até 16:30 na Rua Afonso Cláudio

Dia 27 tarde/noite especial jovens nos redores do Centro Social

Dia 28 18h30 Celebração ecumênica de Ação de Graças