A equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari prendeu duas suspeitas pelo crime de tráfico de drogas no bairro Aeroporto, no município. Kellyane Caroline de Oliveira e Ludimila Javarini, detidas na última sexta-feira (13), no mesmo local onde traficavam. Com elas foram apreendidas 148 buchas de maconha e 21 pinos de cocaína.

“As detidas estavam promovendo o tráfico de drogas e adquirindo objetos roubados nas proximidades do bairro Aeroporto. Nós recebemos várias denúncias sobre os furtos ocorridos em residências da região e que as suspeitas compravam esses produtos, resultantes de crimes, ou trocavam por drogas”, explicou titular da Denarc, delegado Guilherme Eugênio.

O responsável pelas investigações ressaltou que os companheiros das duas investigadas foram presos, também pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão deles, a duas assumiram esse comércio ilegal. Na ação, os policiais encontraram bebidas alcoólicas que haviam sido furtadas poucas horas antes da apreensão. As detidas também compravam celulares roubados.

O delegado explicou que Kellyane vendia e guardava os entorpecentes na residência dela. A detida Ludimila foi presa no mês de outubro, pelo crime de tráfico, e foi solta com a determinação de utilizar uma tornozeleira eletrônica. Ela foi posta em liberdade e continuou traficando.

“A suspeita traficava com os três filhos em casa. De acordo com informações, a detida estava expondo as crianças a riscos, devido à venda dos entorpecentes e pelo fato de ela permitir o uso de drogas na própria casa. Durante a ação policial, a investigada tentou descartar uma quantidade de drogas em um esgoto, mas os policiais viram e conseguiram apreender o material”, afirmou Eugênio.

O delegado acrescentou que é muito importância que as pessoas lesadas em qualquer tipo de crime registrem a ocorrência na delegacia ou pelo Disque-Denúncia 181. “O registro desses delitos nos ajuda a ter ciência de quais tipos de crimes estão ocorrendo, os locais, e nos auxilia na resolução das investigações e, consequentemente, na prisão de indivíduos”, finalizou.

As detidas foram indiciadas pelo crime de tráfico majorado e conduzidas para a Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC).

*com informações da polícia civil