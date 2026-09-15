Inscrições gratuitas: Ufes oferta 160 vagas em curso superior para formação de professores no ES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu inscrições para o processo seletivo da Licenciatura em Educação do Campo, oferecendo 160 vagas gratuitas com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. O curso forma docentes habilitados para lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio em escolas localizadas em áreas rurais ou que atendam populações do campo.
As inscrições são isentas de taxa e podem ser realizadas até o dia 22 de setembro diretamente pelo Portal de Seleções da instituição. A seleção será feita por meio de uma prova de redação, agendada para o dia 11 de outubro.
Entenda o Funcionamento da Pedagogia da Alternância
Existente na Ufes desde 2014, a graduação utiliza a Pedagogia da Alternância, metodologia projetada para permitir que estudantes residentes em áreas rurais obtenham o diploma universitário sem se afastar de suas comunidades:
Módulos Presenciais: No campus de Goiabeiras, os alunos comparecem presencialmente à universidade uma vez por mês (às quintas, sextas e sábados), além de realizarem imersões intensivas de 15 dias nos meses de janeiro e julho.
Módulos Comunitários: Durante os períodos sem aulas presenciais no campus, o corpo docente da Ufes se desloca até os territórios de origem dos alunos para acompanhar as atividades práticas e pesquisas de campo.
Distribuição de Vagas por Campus e Áreas de Formação
O processo seletivo unificado abrange dois campi da instituição e contempla diferentes áreas de conhecimento:
Campus Goiabeiras (Vitória):
40 vagas em Linguagens: Habilitação para lecionar Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física.
40 vagas em Ciências Humanas e Sociais: Habilitação para Geografia, História, Sociologia e Filosofia.
Campus São Mateus:
40 vagas em Ciências Humanas e Sociais: Habilitação para Geografia, História, Sociologia e Filosofia.
40 vagas em Ciências Naturais: Habilitação para Química, Física e Biologia.
As vagas são voltadas prioritariamente a jovens e adultos de comunidades do campo que concluíram o Ensino Médio. Vagas remanescentes poderão ser preenchidas por professores de redes públicas rurais sem licenciatura na área de atuação ou profissionais vinculados a movimentos sociais e programas governamentais de educação do campo.
Diferença entre Educação do Campo e Pedagogia
Enquanto a Pedagogia tradicional qualifica profissionais para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a Licenciatura em Educação do Campo prepara professores por áreas de conhecimento específicas (como exatas, humanas e linguagens) para lecionar do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ao longo de todo o Ensino Médio.
Resumo do Processo Seletivo Ufes 2027
|Parâmetro
|Detalhes da Seleção
|Curso
|Licenciatura em Educação do Campo
|Total de Vagas
|160 vagas (80 em Vitória / 80 em São Mateus)
|Prazo de Inscrição
|Até 22 de setembro (Isento de taxa)
|Etapa Seleção
|Prova de Redação em 11 de outubro
|Início das Aulas
|Março de 2027
|Metodologia
|Pedagogia da Alternância (Aulas mensais + imersões)