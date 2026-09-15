Inscrições gratuitas: Ufes oferta 160 vagas em curso superior para formação de professores no ES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu inscrições para o processo seletivo da Licenciatura em Educação do Campo, oferecendo 160 vagas gratuitas com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. O curso forma docentes habilitados para lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio em escolas localizadas em áreas rurais ou que atendam populações do campo.

As inscrições são isentas de taxa e podem ser realizadas até o dia 22 de setembro diretamente pelo Portal de Seleções da instituição. A seleção será feita por meio de uma prova de redação, agendada para o dia 11 de outubro.

Entenda o Funcionamento da Pedagogia da Alternância

Existente na Ufes desde 2014, a graduação utiliza a Pedagogia da Alternância, metodologia projetada para permitir que estudantes residentes em áreas rurais obtenham o diploma universitário sem se afastar de suas comunidades:

Módulos Presenciais: No campus de Goiabeiras, os alunos comparecem presencialmente à universidade uma vez por mês (às quintas, sextas e sábados), além de realizarem imersões intensivas de 15 dias nos meses de janeiro e julho.

Módulos Comunitários: Durante os períodos sem aulas presenciais no campus, o corpo docente da Ufes se desloca até os territórios de origem dos alunos para acompanhar as atividades práticas e pesquisas de campo.

Distribuição de Vagas por Campus e Áreas de Formação

O processo seletivo unificado abrange dois campi da instituição e contempla diferentes áreas de conhecimento:

Campus Goiabeiras (Vitória): 40 vagas em Linguagens: Habilitação para lecionar Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física. 40 vagas em Ciências Humanas e Sociais: Habilitação para Geografia, História, Sociologia e Filosofia.

Campus São Mateus: 40 vagas em Ciências Humanas e Sociais: Habilitação para Geografia, História, Sociologia e Filosofia. 40 vagas em Ciências Naturais: Habilitação para Química, Física e Biologia.



As vagas são voltadas prioritariamente a jovens e adultos de comunidades do campo que concluíram o Ensino Médio. Vagas remanescentes poderão ser preenchidas por professores de redes públicas rurais sem licenciatura na área de atuação ou profissionais vinculados a movimentos sociais e programas governamentais de educação do campo.

Diferença entre Educação do Campo e Pedagogia

Enquanto a Pedagogia tradicional qualifica profissionais para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a Licenciatura em Educação do Campo prepara professores por áreas de conhecimento específicas (como exatas, humanas e linguagens) para lecionar do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e ao longo de todo o Ensino Médio.

Resumo do Processo Seletivo Ufes 2027