Na noite da última quinta-feira (14), policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam mais de R$ 90 mil, uma grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo em Meaípe, Guarapari. Dois homens foram detidos durante a ação. Um deles era foragido da justiça do Rio de Janeiro.

Equipes da Força Tática estavam em patrulhamento no município quando receberam uma denúncia a respeito de atividades ilícitas em uma casa de praia. Segundo as informações, dois homens estavam utilizando o local para armazenar drogas provenientes de Minas Gerais e distribuí-las na região. Um dos indivíduos de 63 anos, conhecido dos militares por seu envolvimento com o tráfico, e com mandados de prisão em seu desfavor nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Diante das informações, um cerco foi montado nas proximidades da residência. Nesse momento, a equipe avistou o indivíduo de 63 anos caminhando na rua. Quando os militares se aproximaram, o homem fugiu para o interior da residência, mas foi capturado. Com ele foram encontrados R$ 320,00 em espécie. Um outro homem de 45 anos foi encontrado no interior do imóvel e portava R$ 525,00 em espécie.

Após buscas no interior da residência, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo 18 tabletes e sete porções de maconha, duas embaladoras a vácuo, três balanças de precisão, uma pistola calibre 9mm municiada com 12 munições, um carregador de pistola, vasto material para embalo e uma quantia significativa em dinheiro, totalizando R$92.710,00. Além disso, foram encontrados registros de transações financeiras relacionadas ao tráfico.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.