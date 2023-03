Na última sexta-feira (3) o deputado estadual Zé Preto (PL) inaugurou o seu gabinete externo em Guarapari. O espaço está localizado no Centro da cidade. Segundo ele, o objetivo e estar ainda mais perto do eleitor e do cidadão. “O gabinete é para atender a população. Por que eu gosto de estar perto, ver o clamor da população. Então isso é para atender exclusivamente a população, que acredita e precisa do meu apoio, e da minha intercessão para ajudar”, explicou o deputado em entrevista ao portal 27.

Excelência. Ainda de acordo com o deputado Zé Preto, o foco é fazer um bom trabalho no mandato. “A população que conhece o meu trabalho de seis anos de vereador, sabe que eu quero continuar como deputado, com mais excelência, abrir mais portas e simplesmente o mandato de político é para atender e ajudar a população, pois a de Guarapari sofre muito. Eu não podia deixar passar meu mandato sem abrir um gabinete aqui em Guarapari, para atender as pessoas que me procuram”, explicou.

O deputado disse acreditar que vão passar até 80 pessoas por semana em seu gabinete. “A população precisa de ajuda da pessoa pública e eu quero sempre estar ajudando. Eu quero contribuir trazendo o mandato para perto do povo, tendo relacionamento com as pessoas, vendo as dificuldades do povo, tentando contribuir em alguma coisa com meu mandato, que foi me dado através da população”, afirmou ele.

Localização. O deputado finalizou agradecendo a população pelos votos e convidando para que visitem o gabinete que fica localizado na Rua Pedro Caetano, nº 123, no Centro de Guarapari e funciona de segunda a sexta de 8h às 17h.