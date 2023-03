O empresário conhecido como Dedé, dono de um supermercado que leva o mesmo nome em Guarapari, viveu uma manhã de terror nesta segunda-feira (6) na BR 101, em Viana. Enquanto ele seguia com seu caminhão para a Ceasa, em Cariacica, onde compraria alimentos para abastecer seu supermercado, ele foi fechado na pista por um carro e atacado por bandidos.

Obras. Quando passava por um trecho onde há obras, um criminoso de dentro do porta-malas do carro em movimento, começou a atirar contra o empresário . “Quando passou o presídio do Xuri, tem um trecho em obras, onde só tem uma faixa, ali fui cortado pelo veículo que ficou na minha frente. Eles começaram a frear, ligar o pisca-alerta, achei estranho aquilo”, disse ele ao site Tempo Real.

O empresário contou que para fugir dos tiros , tentou invadir a contramão, sendo seguido pelo condutor do carro. Ele bateu na traseira do veículo dos criminosos e uma perseguição começou. “Eu nem vi se vinha caminhão na contramão e fui obrigado a jogar o caminhão para o outro lado para escapar dos tiros, quebrei os cones e tentei escapar deles”, disse.

A perseguição continuou, ele acelerou o caminhão e foi seguido pelos bandidos, que continuaram a atirar. “Quando eu fui para a contramão, ele foi também, bati na traseira dele, o carro deles bateu no meio-fio, o meu bateu na mureta, consegui equilibrar o caminhão e seguir viagem”, disse.

Posto da PRF. Próximo a um posto de combustível, o carro onde estavam os atiradores diminuiu a velocidade e a vítima conseguiu parar em um posto da PRF e pedir ajuda. Ele foi acalmado pelos policiais e levado à Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento. “Fui obrigado a passar no radar a 130 km, fui perseguido pela BR e eles só diminuíram a velocidade quando chegaram perto do posto 13 de maio em Viana”, falou.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações. “Se eu parasse o caminhão, eles iam me matar”, desabafou e empresário.