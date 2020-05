Em tempos de pandemia a palavra chave do sucesso é a “Reinvenção”. E vale para todos os segmentos da economia. O mundo tal qual imaginávamos deixou de existir – e isso vale para o passado e o futuro. A lição que se deve aprender agora está no presente e sua primeira aula é “as novas abordagens para conquistar clientes”. Para alguns setores, principalmente o de gastronomia, isso se tornou um desafio – afinal comer é uma experiência que não vem só do alimento, é também uma imersão no ambiente.

Pensando nisso o Quiosque Inamoto, localizado na Praia da Cerca em Guarapari -ES, resolveu levar seu cardápio completo até a mesa do cliente com porções, peixes, frutos do mar, carnes na chapa e pratos especiais individuais.

A inovação fica por conta dos Combomotos (combos) que levam para o cliente todo o clima praiano – com combinações para todos os gostos: Da Isca de Peixe + 03 Latões de Cerveja até a Lagosta Grelhada + 02 Cervejas Long Neck. Variedade e sabor é o que não faltam ao quiosque que tem classificação alta entre seus frequentadores.

Ficou com água boca? Acesse as redes sociais e veja o cardápio completo do Quiosque Inamoto. O Delivery está disponível a partir das 12h.

Facebook: www.facebook.com/quiosqueinamoto/

Instagram: www.instagram.com/quiosqueinamoto

WhatsApp: (27) 99929 2503 | (27) 99954 3831 | (31) 97184 4353

* por Marcelo Moryan