O 10º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com a 5ª Delegacia Regional, divulgaram na última quinta-feira (13) o relatório anual 2021 da Área Integrada de Segurança Pública (AISP) nº 10, atuante em Guarapari.

Ações conjuntas. De acordo com as polícias, a AISP tem como objetivo principal o planejamento de ações conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, mediante o monitoramento de indicadores de criminalidade e de produtividade policial. O Relatório engloba dados de produtividade como o número de detidos, elucidação de homicídios, visitas tranquilizadoras a mulheres vítimas de violência doméstica, redução dos índices de furtos e roubos, e operações de abordagens.

Queda de homicídios. De acordo com o relatório, um ponto importante a ser destacado é o decréscimo do número de homicídios, sendo a menor taxa por 100 mil habitantes em 26 anos. O chefe da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, delegado Rafael Ramos Corrêa Luiz, citou que essa redução é um marco para a segurança pública capixaba, mas enfatizou que o objetivo é reduzir ainda mais os crimes de forma a melhorar a qualidade de vida do cidadão capixaba.

Roubos em residências. Ainda segundo o relatório, outra consequência do trabalho direcionado foi a diminuição do número de roubos em residências, uma redução de 50% em relação ao ano de 2020.

O comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus, destacou que os resultados são reflexos do empenho diário da tropa do 10º Batalhão e que os esforços continuam neste ano de 2022: “O trabalho da AISP continua no ano de 2022, em busca de resultados ainda melhores”, finalizou o comandante do 10º Batalhão da PM.