Um domingo triste para uma família do sul do Estado. Uma menina de apenas 4 anos de idade, foi baleada na cabeça pela irmã de 10 anos, enquanto as duas brincavam na cidade de Piúma, no Sul do Espírito Santo.

O tiro foi acidental. De acordo com a Polícia Militar, a menina teria sido baleada com uma arma de chumbinho, uma espingarda calibre 5.5. Até o momento, as primeiras informações são que o pai teria esquecido a arma na sala de casa, onde as crianças brincavam.

A criança foi socorrida para o hospital de Piúma. A Polícia Militar foi acionada pela equipe do hospital. Militares foram a casa da família e recolheram a espingarda. Ela precisou ser transferida pelo helicóptero do Notaer para o pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. Segundo o Notaer, a menina estava sedada durante a viagem. O estado de saúde dela é considerado grave.