O vereador Renato Lorencini anunciou, oficialmente, sua filiação ao União Brasil e confirmou sua pré-candidatura à prefeitura de Anchieta. A filiação aconteceu na sede do União Brasil, em Vitória, na tarde de terça-feira (26).

“Ficamos muito felizes com a chegada de Renato em nosso partido, por sua reputação e visão estratégica na melhoria da cidade de Anchieta. Renato tem o perfil que nosso partido deseja para as mudanças necessárias para um Estado ainda melhor”, afirma Felipe Rigoni, presidente do partido no Espírito Santo.

“Nós acreditamos no trabalho e no potencial de transformação que Renato Lorencini carrega. Ficamos muito felizes em recebê-lo em nosso partido para a transformação do Estado. Em Anchieta não vai ser diferente”, salientou o deputado estadual do União Brasil, Bruno Resende.

“Lorencini é um homem de palavra, de confiança e postura ilibada ao longo dos seus 25 anos de trajetória. Temos certeza de que Anchieta tem muito a ganhar com o seu nome para o pleito eleitoral da cidade”, afirma Renato Meloti, presidente municipal do Partido.

Ao anunciar sua pré-candidatura, Renato Lorencini reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o diálogo com a comunidade, com dedicação e responsabilidade.

“Feliz pelo convite e por chegar ao União Brasil, que será o partido com o maior crescimento nas eleições 2024, e alinhado com o Governador Renato Casagrande. Estou à disposição da cidade para levarmos Anchieta ao Rumo Certo”, finaliza Renato Lorencini.