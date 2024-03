Campanha arrecada peças íntimas novas e absorventes para famílias atingidas pelas chuvas.

Devido às fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (22), a Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), em conjunto com a Secretaria do Governo (SEG), está realizando uma ação voluntária para coletar doações de peças íntimas novas e absorventes em apoio às famílias atingidas pelas chuvas.

Onde doar. As doações estão sendo arrecadadas na sede da SESM, no endereço Av. Nossa Sra. da Penha, 1915 – Santa Lúcia, Vitória. A ação voluntária segue durante toda a semana. Além disso, os Centros Margaridas de Linhares, São Mateus, Cariacica e Cachoeiro também estão de portas abertas para coletar doações.

“Neste momento de muita tristeza, estamos 100% voltados a apoiar as famílias atingidas. Estamos lançando essa campanha, com a Secretaria do Governo, para sensibilizar toda sociedade capixaba a continuar doando e lembrarem desses itens importantes como peças íntimas novas e absorventes. Assim levamos dignidade às meninas e mulheres que precisam de nossa ajuda. Quem não puder doar fisicamente, sugiro que procure as redes do governo e doe pelo PIX, mas não deixe de ajudar, qualquer ajuda faz diferença”, relatou a Secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes.

Pontos de arrecadação. Em Guarapari, a prefeitura municipal está organizando doações de água mineral, cobertores, roupas em condições de uso, além de kits de limpeza e de higiene pessoal. Os donativos podem ser entregues das 8h às 17h, no Complexo Esportivo e Cultural Maurice Santos. Endereço: Rua Hilda Borges Vieira, 35-215 Muquiçaba, Guarapari.

A Câmara Municipal de Guarapari está recebendo doações de alimentos, roupas e produtos de higiene. A sede está localizada na Av. Getúlio Vargas, n° 299 – Centro – Guarapari – CEP: 29200-180. Também há um ponto de coleta anexo localizado na Rua Joaquim da Silva Lima, 167 – Centro – Guarapari – CEP: 29200-260 Os itens podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O Auto Posto Rota 22, localizado em frente ao JB Material de Construção, está recebendo doações de alimentos, roupas e materiais de higiene. O posto de gasolina está situado na Av. Padre José Anchieta, 2083 – CEP: 29216-005.