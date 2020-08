Na última quarta-feira (12), representantes do Conselho de Turismo da cidade estiveram reunidos para debater sobre o plano de retomada do turismo em Guarapari e receberam a negativa do município para algumas reivindicações.

Entre as propostas que haviam sido apresentadas anteriormente pelos representantes do SINDICIG e do Sindicato de guias de turismo do Espírito Santo, estava a retomada progressiva das atividades e a liberação da utilização das praias com regras a partir de 1º de agosto.

De acordo com Fernando Otávio, representante do SINDICIG, a justificativa do município para não aprovar o plano de retomada do turismo conforme proposto, foi a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado, em função da pandemia do coronavírus.

Após trabalho e discussão interna, de acordo com Fernando, o plano de retomada parrou por uma reformulação para início em 17 de agosto e postergando algumas datas anteriormente sugeridas. “A prefeitura trouxe uma proposta de abertura que diverge em alguns pontos da nossa proposta, mas tem muita coisa já atendendo a expectativa de abertura. O conselho achou por bem adotar essa proposta, porque já é um avanço, apesar de não ser o que queríamos e ela deve estar sendo aprovada hoje (14) na reunião do comitê pela secretária de turismo que é a presidente do conselho de turismo”, afirmou, referindo-se a uma reunião que ocorreria na sexta-feira.

De acordo com Fernando, houve alguma flexibilização, mas não dentro do que o setor reivindicava. “Flexibilizou o horário de atividades, outras ainda não estão dentro do que a gente queria. Pelo menos queríamos que para os hotéis fossem permitido o acesso de ônibus, mas jogaram isso para uma etapa posterior. Os ônibus e os hotéis têm protocolos de segurança, são hóspedes que passaram por controle”, afirmou.

Circulação nas praias.Dentre as propostas a serem aprovadas para relaxamento das condições de restrição a partir de 17 de agosto estão, de acordo com Fernando, a ampliação no horário de circulação nas praias (5h às 18h), esportes náuticos para até 2 pessoas (5h às 18h), reabertura do Morro da Pescaria (9h às 15h) e funcionamento dos restaurantes (7h às 18h), considerando que a cidade se encontra em risco moderado desde 20 de julho. A permanência nas praias, o retorno do horário normal do Morro da Pescaria e a ampliação de funcionamento dos restaurantes só serão considerados após Guarapari se tornar uma cidade de baixo risco, de acordo com matriz do governo do estado.

Fernando ressalta que os critérios para que a cidade entre em baixo risco são difíceis de cumprir. “Para entrar em baixo risco, a taxa de letalidade tem que estar baixa. Para a taxa de letalidade cair, o número de casos tem que aumentar. O índice é medido pelo número de mortos por número de casos confirmados. É preciso ter leitura além dos números”, finalizou.