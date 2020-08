Estabelecimentos turísticos e comerciais do Espírito Santo ganharão um aliado na preparação para a volta segura das suas atividades, após paralisação provocada pela necessidade de distanciamento social e isolamento em decorrência da pandemia da Covid-19.

O Senac-ES, parceiro do empreendedorismo capixaba e aliado da profissionalização do setor, lançou dois novos cursos gratuitos com objetivo de promover conhecimento acerca das novas normas de funcionamento e protocolos sanitários para bares, restaurantes e hotéis do ES.

As aulas dos cursos, que estão com inscrições abertas, serão iniciadas a partir do próximo dia 19 de agosto, quinta-feira, com a temática “Hospitalidade Segura”, que abordará o distanciamento social, paramentação e EPI’s, limpeza e sanitização de ambientes e UH, novas tecnologias sanitárias, comunicação, monitoramento, entre outros conteúdos programáticos para hotéis e pousadas do Espírito Santo.

Já no dia 20, sexta-feira, começam as aulas do curso “Gastronomia Segura para Bares e Restaurantes”, que buscará proporcionar aos participantes a aquisição de conhecimentos e técnicas em protocolos sanitários para estabelecimentos do tipo, como prevenção e controle do novo coronavírus.

As disciplinas serão ministradas de forma remota e terão a duração total de quatro dias, com aulas em datas pré-determinadas de duas horas de transmissão cada, sempre ao vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams. Voltado para sócios e proprietários destes tipos de estabelecimentos comerciais, os cursos serão aplicados por instrutores do Senac Vitória.

De acordo com a Gerente de Educação Profissional, Denise Cossetti, a criação dos dois novos cursos se deu pelo compromisso da instituição com o empreendedorismo capixaba, principalmente em momentos tão singulares como o que estamos passando. “O Senac-ES já havia criado cinco outros novos cursos remotos e, agora, nos reinventamos com a oferta desses dois novos programas gratuitos. É o novo que movimenta o mundo, por isso o mercado capixaba precisa estar preparado e com qualificação contínua”, acrescenta.

Os novos cursos remotos e gratuitos do Senac-ES fazem parte de um novo momento da instituição, que teve suas atividades presenciais paralisadas temporariamente. “Criamos conteúdos adaptados e com um conteúdo programático que garante aprendizado tão rico quanto em sala de aula. Assim, ao invés de parar, você pode prosseguir em se qualificar”, finaliza Denise.

As inscrições para os cursos preparatórios para retomada segura das atividades já estão abertas e podem ser realizadas, enquanto houver vaga, pelo site www.es.senac.br/CursosRemotos

Mais informações:

+ Hospitalidade Segura

Objetivos:

Proporcionar aos participantes a aquisição de conhecimentos e técnicas em protocolos sanitários em meios de hospedagem, como prevenção e controle do novo coronavírus.

Pré-requisitos: – Idade mínima:18 anos; – Escolaridade: Ensino Fundamental II incompleto.

Carga Horária: 08h

Inscrições gratuitas

+ Gastronomia Segura para Bares e Restaurantes

Objetivos:

Proporcionar aos participantes a aquisição de conhecimentos e técnicas em protocolos sanitários para bares e restaurantes, como prevenção e controle do novo coronavírus.

Pré-requisitos: – Idade mínima:18 anos; – Escolaridade: Ensino Fundamental II incompleto.

Carga Horária: 08h

Inscrições gratuitas