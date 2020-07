Em novo decreto publicado pela prefeitura de Guarapari, os estabelecimentos alimentícios podem voltar a atender presencialmente, terão que medir a temperatura de clientes e funcionários.

Restaurantes, pizzarias, cafeterias e hamburguerias terão atendimento presencial de segunda a sexta-feira até as 22 horas, e nos sábados e domingos das 11 às 15 horas.

Academias. De acordo com o decreto, as academias de esporte podem funcionar até às 21 horas durante a semana. O isolamento total, a partir das 19 horas continua e não será permitida a permanência em praças ou vias públicas, até às 5 horas da manhã.

Centros comerciais. Do dia 16 ao dia 31 de julho de 2020 as galerias, os estabelecimentos e os centro comerciais, funcionarão com restrições no município de Guarapari. Eles serão limitados de segunda a sexta-feira ao horário de 9 às 17 horas.

Supermercados. Os supermercados poderão funcionar de segunda a quinta-feira até as 19 horas, sexta e sábado até as 22 horas, com funcionamento vedado aos domingos. As feiras poderão funcionar no horário normal nas quartas e quintas-feiras e nos sábados e domingo das 5 às 10 horas.

Livres. Os deliverys continuarão com seu horário normal e as farmácias, distribuidoras de gás e água, padarias e postos de gasolina ficam livres para continuar funcionando.

Petshops, açougues, hortifrutis e mercearias funcionarão de segunda a sexta-feira até às 18 horas e nos sábados até às 14 horas. Lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas não podem permitir o consumo presencial e a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana e feriados.

Por João Pedro Barbosa – estagiário