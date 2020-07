O município de Guarapari não registrou óbitos por Covid-19 nos últimos dois dias, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo nesta quinta-feira (16).

Com os novos números, Guarapari permanece com 68 óbitos causados pelo coronavírus. O número de curados da doença aumentou 51, de 1.039 para 1.090, existem 3.425 casos sob suspeita, além de 5.739 notificados e 1.429 confirmados.

Bairros com maior número de casos confirmados são: Praia do Morro com 209 casos, seguido do bairro Muquiçaba com 104, Santa Mônica com 85, Centro com 83, Itapebussu com 77, Ipiranga com 64 e Lagoa Funda com 53.

Capixabas. O Espírito Santo atingiu a marca de 68.118 casos confirmados, e 2.136 mortes em todo o território capixaba. O número de pessoas consideradas curadas da doença aumentou para 46.216.

por João Pedro Barbosa – estagiário