A forte chuva que atingiu Guarapari nesta terça-feira (24), deixou várias ruas alagadas por diversos bairros. Pontos de alagamentos foram registrados em toda a cidade. Confira alguns vídeos enviados por leitores.

A Defesa Civil comunicou que está acompanhando todas as ocorrências do município. Até o momento não houve registro de desabrigados/desalojados. Segundo a defesa civil, essas chuvas foram com um acúmulo maior que o previsto, sendo este um dos maiores registros de todo o ano atingindo todo o município.

Ainda de acordo com a defesa civil, há riscos de chuvas intentas para esta noite. O alerta é para que moradores devem ficar atentos às mudanças do tempo. Os que moram em locais com históricos de alagamento devem redobrar a atenção e buscar um local mais seguro, devido a previsão de chuva.

Os telefones para entrar em contato e com a Defesa Civil pelo 27 99813-3265 ou Corpo de Bombeiros 193.