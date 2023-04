No próximo dia 2 é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para dar destaque ao tema e intensificar a importância da inclusão para a inovação, o Base27 realiza o debate “A inovação sob novos espectros: autismo no mercado de trabalho e na educação”. O evento será na próxima quarta (5), no auditório da Rede Gazeta, das 9h às 11h.

O evento é gratuito e toda a sociedade pode participar. Para isso, basta fazer a inscrição no link: https://forms.gle/ MztZytNZWck7ysVG6

Para falar sobre o tema, foram convidados nomes de peso: Paula Gomes, fundadora da John John Desenvolvimento Infantil; Eduardo Gomes, vice-presidente do Sinepe-ES e membro do Colégio de Assessores Pedagógicos da Fenep; Paula Delmaestro, gestora de inovação da AgIfes + Ifes; Alessandra Zanotti, psicóloga, sócia e líder de Cultura e Pessoas da Baker Tilly ES; e Mylena Lima,pós-doutora em Psicologia e CEO da ML Consultoria e Tecnologia Comportamental.

Para Juliana Ferrari, diretora de Educação do Base27, o assunto é fundamental para os empregadores e também para a sociedade. “Espero que esse seja apenas o início de um debate tão relevante e necessário, que vai muito além da inclusão. Precisamos entender que conviver com a diferença nos permite compreender melhor o mundo em que vivemos e como vivemos. Saber conviver é urgente em todos os sentidos e em todos os lugares!”, destaca.

Serviço

O quê: debate sobre o tema “A inovação sob novos espectros: autismo no mercado de trabalho e na educação”

Quando: 5 de abril

Onde: Rede Gazeta

Horário: das 9h às 11h