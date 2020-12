A Mineradora Samarco, em parceria com o Senai, abriu 80 vagas para o Programa Aprendiz, sendo 40 delas no Espírito Santo. 20 destas são para os cursos de mecânico de manutenção de máquinas industriais e eletricista de manutenção. O objetivo da empresa é atrair jovens que desejam iniciar uma carreira industrial.

As inscrições vão até dia 28 de dezembro. Para participar, o jovem precisa ter nascido entre 2 de janeiro de 2003 e 1º de fevereiro de 2004, ser aluno matriculado no ensino regular de acordo com o contra turno do curso ofertado (Ensino Fundamental ou Médio – escola pública ou bolsista 100% em instituição particular), além de morar em Anchieta, Guarapari ou Piúma. Os cursos serão ministrados no Senai de Anchieta.

Os selecionados terão seus contratos iniciados em fevereiro de 2021 e receberão uma bolsa de meio salário mínimo durante o período do curso e vale transporte. Os alunos terão um ano de parte teórica na unidade do Senai de Anchieta e um ano de formação prática na indústria. Os estudantes assinam um contrato de até dois anos de duração e aplicam nas empresas o que aprendem em sala de aula.