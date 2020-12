De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, Guarapari registrou hoje (21) que já teve 161 mortes por coronavírus. 6.089 casos foram confirmados. 4.701 são considerados curados da doença. Com esses dados, o Painel Covid mensurou uma taxa de mortalidade do vírus de 2,6% em toda a cidade.

Estado. Já em todo o território capixaba, 230.420 moradores foram contaminados pela Covid-19 e 211.598 são considerados recuperados. 4.796 mortes em decorrência da doença foram registradas em todo o Espírito Santo.

Brasil. O país chegou hoje à marca de 7.238.600 contaminações pela Covid-19. 6.408.517 são considerados curados. 186.764 morreram em decorrência da enfermidade.